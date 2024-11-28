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Калининградец, накопивший 52 штрафа, оплатил долги и вернул машину

Его автомобиль был ранее найден судебным приставом и арестован.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде автомобилист смог получить арестованную машину только после полного погашения задолженности по 52 штрафам и оплаты сбора в размере 51 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Известно, что штрафов нарушитель накопил на 54 тысячи рублей за нарушения ПДД. Автомобиль Chery Tiggo 2023 года выпуска был помещен на специализированную стоянку. Интересно, что машину нарушителя, припаркованную на одной из улиц города, заметил судебный пристав, который со службы возвращался домой.

Помимо штрафов, мужчине пришлось оплатить 6 тысяч рублей за услуги эвакуатора и стоянки.

После этого автомобиль вернули собственнику.

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