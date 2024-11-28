Калининградец, накопивший 52 штрафа, оплатил долги и вернул машину

Известно, что штрафов нарушитель накопил на 54 тысячи рублей за нарушения ПДД. Автомобиль Chery Tiggo 2023 года выпуска был помещен на специализированную стоянку. Интересно, что машину нарушителя, припаркованную на одной из улиц города, заметил судебный пристав, который со службы возвращался домой.