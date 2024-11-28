В 2024 году на Южном Урале обновили почти 200 км дорог

Выполнены работы по укладке асфальтобетона на 40 объектах регионального и местного значения общей протяженностью 186 км. В том числе 27 региональных объекта, 9 объектов в Челябинске и 4 — в Магнитогорске.
Самыми протяженными объектами, отремонтированными этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области, стали дороги Нижнеусцелюмово — Степное протяженностью 17,8 км, Чебаркуль — Мисяш общей протяженностью 13,9 км, а также завершен трехгодичный ремонт автодороги Коелга — гр. с Р. Казахстан протяженность 17 км.
В Челябинске завершилась реконструкция улиц Молдавская, Комсомольского проспекта, Бейвеля — важных транспортных узлов новых микрорайонов города, завершен капитальный ремонт основного проспекта города — Ленина, а также отремонтирован Бродокалмакский тракт — дорога, ведущая в аэропорт Челябинска.
В Магнитогорске в 2024 году отремонтировано порядка 5,5 км дорог. Среди них участки улиц Труда, Карла Маркса.
Также благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» проходит обновление общественного транспорта. Автопарк Челябинска в 2024 году пополнили 50 новых комфортабельных автобусов на газомоторном топливе, которые обслуживают 123 и 483 маршрут и обеспечивают связь между Челябинском городом-спутником — Копейском.
За 5 лет реализации национального проекта в регионе было обновлено более 1,5 тыс. км дорожного полотна, 85% дорожной сети Челябинской и Магнитогорской агломерации приведено в нормативное состояние, более 200 новых автобусов работают на маршрутах.