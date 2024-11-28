Коллайдер ВЭПП-2000 для изучения новых частиц модернизируют к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Российский электрон-позитронный коллайдер ВЭПП-2000, где была с высокой точностью измерена масса около половины известных элементарных частиц, будет модернизирован с улучшением свойств детектора для обнаружения частиц к 2030 году. Об этом сообщил журналистам замдиректора ИЯФ СО РАН Иван Логашенко.
На коллайдере сталкиваются электроны и позитроны. Их столкновение вызывает микровзрывы — аннигиляцию, в которых появляются ещё меньшие частицы. Их измеряют, описывают и изучают. Уникальность коллайдера заключается в возможности исследования на нем свойств легких элементарных частиц.
«Мы предполагаем, что еще два года работаем, готовим эксперименты, потом остановимся года на три, именно столько времени надо, чтобы все разобрать и собрать, лет через пять запустить новый цикл. К 2030 году мы должны успеть», — сказал ученый.
Логашенко пояснил, что речь идет о модернизации детектора внутри коллайдера, который и фиксирует частицы. Ученые рассчитывают установить новую дрейфовую камеру — прибора для измерения координат частиц с высокой точностью, основанный на измерении времени дрейфа электронов. Новая камера будет больше имеющейся и повысит точность измерения детектора.
Как сообщал ранее директор института Павел Логачев, на новосибирском коллайдере получено в районе 20% всех числовых значений, которые входят в современную физику элементарных частиц. Также на нем с лучшей точностью измерены массы около половины всех известных элементарных частиц.