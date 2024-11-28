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Движение ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде до 2 декабря

Проехать нельзя будет от улицы Совнаркомовской до 5 входа на стадион «Нижний Новгород».

Источник: ЦОДД

Движения транспорта временно ограничат на участке Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Проезд будет запрещен от улицы Совнаркомовской до пятого входа на стадион «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорога будет перекрыта из-за работ на инженерных сетях до 18:00 2 декабря.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что с 11 ноября в Нижнем Новгороде ряд маршруток заменили на муниципальные автобусы. Кроме того, в ближайшие месяцы некоторые маршруты будут изменены.

Также мы сообщали, что парковку за торговым центром «Муравей» в Нижнем Новгороде закроют ради катка.