Движение ограничат на Волжской набережной в Нижнем Новгороде до 2 декабря

Движения транспорта временно ограничат на участке Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Проезд будет запрещен от улицы Совнаркомовской до пятого входа на стадион «Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорога будет перекрыта из-за работ на инженерных сетях до 18:00 2 декабря.
Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что с 11 ноября в Нижнем Новгороде ряд маршруток заменили на муниципальные автобусы. Кроме того, в ближайшие месяцы некоторые маршруты будут изменены.
Также мы сообщали, что парковку за торговым центром «Муравей» в Нижнем Новгороде закроют ради катка.