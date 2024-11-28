Хоценко сообщил о создании в следующем году шестого образовательного кластера

«В рамках проекта уже созданы два образовательно-производственных центра и три образовательных кластера СПО. Привлекли 400 млн рублей федеральных средств. В следующем году совместно с омским нефтезаводом создадим Центр по отрасли “Топливно-энергетический комплекс” на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Будем и дальше расширять наше участие в Профессионалитете, ставлю задачу подготовить еще 10 заявок по созданию таких центров и кластеров», — рассказал Виталий Хоценко.