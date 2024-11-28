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Хоценко сообщил о создании в следующем году шестого образовательного кластера

Новый образовательно-производственный центр будет создан при поддержке «Газпром нефти».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области сообщил, что в следующем году на базе «Омского промышленно-энергетического колледжа» будет создан шестой образовательный центр по отрасли «Топливно-энергетический комплекс».

Порядка 59 организаций реализуют на территории Омской области программы среднего профессионального образования. В 17 из них уже обновили материально-техническую базу. Чтобы ускорить темпы обновления техникумов и колледжей Омская область присоединилась к участию в федеральном проекте «Профессионалитет». Благодаря этому образовательные учреждения могут привлечь федеральное финансирование, которое можно будет направить на капремонт и закупку оборудования.

«В рамках проекта уже созданы два образовательно-производственных центра и три образовательных кластера СПО. Привлекли 400 млн рублей федеральных средств. В следующем году совместно с омским нефтезаводом создадим Центр по отрасли “Топливно-энергетический комплекс” на базе Омского промышленно-экономического колледжа. Будем и дальше расширять наше участие в Профессионалитете, ставлю задачу подготовить еще 10 заявок по созданию таких центров и кластеров», — рассказал Виталий Хоценко.

Глава региона отметил, что благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» на территории Омской области уже работают три образовательных центра — «Сельское хозяйство» в ОмГАУ имени Столыпина, «Машиностроение» в Омском авиационном колледже имени Жуковского, «Туризм и сфера услуг» в Омском технологическом колледже.

В этом году готовятся к открытию еще два образовательных кластера — «Туризм и сфера услуг» в Омском колледже инновационных технологий, экономики и коммерции, а также «Клиническая и профилактическая медицина» в медколледже.