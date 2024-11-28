Grateful Dead сказали, что планировали воссоединение группы до смерти Фила Леша

Рок-группа Grateful Dead была образована в 1965 году. В течение 30 лет коллектив выступал в разных составах, пока не распался в 1995 году после смерти фронтмена Джерри Гарсии. Однако музыканты несколько раз воссоединялись, и Леш всегда участвовал в этих реюнионах.