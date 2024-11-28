Grateful Dead сказали, что планировали воссоединение группы до смерти Фила Леша

Оставшиеся участники рок-бэнда Grateful Dead признались, что до недавней кончины Фила Леша, басиста и основателя группы, они строили планы по воссоединению в честь 60-летия коллектива.
Боб Вейр, Билл Кройцман и Микки Харт поделились своими переживаниями по поводу смерти Леша в интервью для CBS This Morning.
Мы собирались посмотреть, к чему это приведет. Но мы собирались играть вчетвером. А теперь нас только трое.
Боб Вейр.
участник группы Grateful Dead.
«Я надеялся, что мы сможем сыграть с ним еще раз. Это так печально, потому что я знаю, что он тоже хотел сыграть с нами еще раз», — добавил Кройцман.
Напоминаем, что Фил Леш скончался 25 октября. Ему было 84 года.
Рок-группа Grateful Dead была образована в 1965 году. В течение 30 лет коллектив выступал в разных составах, пока не распался в 1995 году после смерти фронтмена Джерри Гарсии. Однако музыканты несколько раз воссоединялись, и Леш всегда участвовал в этих реюнионах.
Ранее рок-группа Phish почтила память Фила Леша, исполнив песню Grateful Dead «Box of Rain» (1970).