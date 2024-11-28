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Троллейбусы возобновили движение после временной остановки в Волгограде

Об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях.

Причиной временной остановки подвижного состава стала авария на контактной сети. Ограничение движения троллейбусов маршрута № 9 коснулось участка от ул. Бакинской до остановки «Стадион “Волгоград Арена”.

«В настоящее время подвижной состав работает в границах “Нижний поселок ВГТЗ” — “Дворец спорта”, — разъяснили корреспонденту “Волгоградской правды” в пресс-службе администрации областного центра. — Маршруты № 8а и 10а, на которых задействован подвижной состав с возможностью автономного хода, работают в штатном режиме».

В мэрии добавили, что работа маршрута № 9 будет восстановлена в полном объеме после устранения технологического нарушения.