Троллейбусы возобновили движение после временной остановки в Волгограде

«В настоящее время подвижной состав работает в границах “Нижний поселок ВГТЗ” — “Дворец спорта”, — разъяснили корреспонденту “Волгоградской правды” в пресс-службе администрации областного центра. — Маршруты № 8а и 10а, на которых задействован подвижной состав с возможностью автономного хода, работают в штатном режиме».