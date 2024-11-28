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Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 29 декабря

Состав отправился в путешествие по всей стране 19 ноября.

Источник: Пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Сказочный «Поезд Деда Мороза» приедет в Нижний Новгород 29 декабря. Волшебный состав оправится в путешествие по России 19 ноября из Иркутской области и за время в пути преодолеет более 30 тысяч километров. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Поезд остановится на станции Сортировочной в 09:00. Стоянка продлится до 15:10. Гости смогут посетить передвижную резиденцию волшебника по заранее приобретенным билетам. Ребятишек ждет квест с аниматорами, подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане. Поезд состоит из вагонов «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», «Сцена» и «Кукольный театр», в которых будут показываться творческие представления.

Продажа билетов в вагон-резиденцию в Нижнем Новгороде стартует 29 ноября в 09:00.