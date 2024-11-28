Поезд Деда Мороза приедет в Нижний Новгород 29 декабря

Поезд остановится на станции Сортировочной в 09:00. Стоянка продлится до 15:10. Гости смогут посетить передвижную резиденцию волшебника по заранее приобретенным билетам. Ребятишек ждет квест с аниматорами, подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-ресторане. Поезд состоит из вагонов «Резиденция Деда Мороза», «Сказочная деревня», «Сцена» и «Кукольный театр», в которых будут показываться творческие представления.