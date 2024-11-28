Армия Беларуси получила новую партию техники против беспилотников

Сообщается, что автоматизированные станции помех являются разработкой Госкомвоенпрома. Данная техника предназначается для обнаружения, пеленгования, местоопределения и радиоподавления наземных и авиационных линий радиосвязи. Мощность излучаемых сигналов и высота подъема антенн делают эти станции наиболее эффективными в борьбе с беспилотниками.