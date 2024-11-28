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Армия Беларуси получила новую партию техники против беспилотников

Новая партия техники для борьбы с беспилотниками поставлена ВС Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская армия получила новую партию техники для борьбы с беспилотниками, рассказали в Госкомвоенпроме.

Так, Министерством обороны на вооружение получена очередная партия автоматизированных станций помех Р-934УМ2.

Станции разработало ведущее предприятие Беларуси по разработке высокотехнологичной аппаратуры радиоэлектронной борьбы КБ «Радар».

Сообщается, что автоматизированные станции помех являются разработкой Госкомвоенпрома. Данная техника предназначается для обнаружения, пеленгования, местоопределения и радиоподавления наземных и авиационных линий радиосвязи. Мощность излучаемых сигналов и высота подъема антенн делают эти станции наиболее эффективными в борьбе с беспилотниками.

При этом в Госкомвоенпроме подчеркнули, что в ближайшее время Вооруженные силы Беларуси поступят еще две аналогичные станции. Причем с опережением графика.

Ранее доработанная с учетом СВО очередная батарея ЗРК «Тор-М2» прибыла в Беларусь.