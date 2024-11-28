На Дону продлили запрет на использование пиротехники

В соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 5000 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей", — сообщает сайт администрации Новочеркасска со ссылкой на министерство региональной политики.