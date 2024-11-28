От панк-рока до колдвейва: 5 мест в Москве, где можно открыть для себя новых артистов

Обновить свой плейлист в эру стримингов и рекомендательных алгоритмов стало проще, чем когда-либо. Однако открыть для себя нового, пока еще малоизвестного артиста на фестивале или концерте — по-прежнему отдельный сорт удовольствия. Мы собрали 5 мест, где можно найти непримелькавшихся исполнителей. Разные жанры, атмосфера, публика — выбирайте то, что вам больше по душе.
Punk Fiction Страница Punk Fiction в VK.
Место притяжения поклонников панк-рока, альтернативы и скейтбординга. В баре Punk Fiction регулярно проводятся сборные концерты, на которых вы сможете открыть для себя совершенно нераскрученные группы. И, что важно, необязательно в вышеупомянутых жанрах: в стенах этого места с одинаковым успехом играют и психоделику, и блэк-метал, и танцевальное инди в лучших традициях нулевых.
Адрес: ст. м. «Бауманская»/ «Красносельская», ул. Ольховская, д. 14, стр. 1.
Бар «Мотыга» Страница бара «Мотыга» в VK.
«Мотыга» — настоящий подарок судьбы для любителей гнаться за двумя зайцами. Бар располагается в непосредственной близости к Punk Fiction, так что при желании можно перемещаться из одного заведения в другое и узнавать еще больше молодых артистов.
Важный нюанс: если в Punk Fiction упор сделан все же на панк-рок и альтернативу, то в «Мотыге» вас ждут концерты в музыкальном диапазоне от экспериментальной гитарной и цифровой музыки до техно, хауса и драм-н-бейса.
Адрес: ст. м. «Бауманская»/ «Красносельская», ул. Ольховская, д. 14, стр. 2.
«Склад № 3» Страница «Склада № 3» в VK.
DIY-арт-пространство с баром, в котором проходят не только концерты и музыкальные фестивали, но и художественные выставки, поэтические вечера, кинопоказы и различные лекции. На «Складе» выступают как начинающие артисты, так и уже получившие признание определенной аудитории музыканты. На афише можно встретить абсурдистов-экспериментаторов «Кобыла и трупоглазые жабы…», дрим-поп-группу «Второй этаж поражает», нойз-панк-трио «РАСКАТЫ» и многих других артистов.
Адрес: ст. м. «Электрозаводская», ул. Малая Семеновская, д. 5, стр. 2.
«Смена» Страница клуба «Смена» в VK.
Здесь вечеринки с караоке и танцами под лучшие хиты нулевых уживаются с инди-шоукейсами, а сборные концерты экспериментальных андерграунд-артистов — с хип-хопом и хардкором. Если вы человек широких музыкальных взглядов, то «Смена» может стать для вас настоящей сокровищницей.
Адрес: ст. м. «Марксистская», Товарищеский пер., д. 4, стр. 5.
«Клуб» Страница «Клуба» в VK.
Культурное пространство, совмещающее в себе клуб, бар и книжный магазин. Инди-выходные, эмо-фестивали, колдвейв, постпанк, злой шугейз и, конечно же, все это в исполнении пока что малоизвестных музыкантов. Поклонникам гитарной музыки точно не будет скучно в «Клубе».
Адрес: ст. м. «Китай-город»/ «Курская», Покровский б-р, д. 6/20, стр. 1.
Открывать для себя новых артистов вживую, бесспорно, приятно. Но, к сожалению, концерты не проводятся каждый день, да и работу и учебу никто не отменял. На такие случаи у вас всегда под рукой есть HiFi-стриминг Звук, в котором можно найти огромное количество еще незнакомых вам треков всех возможных жанров. Доступ к нему откроется через подписку «СберПрайм». Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение. Жмите на кнопку ниже и получайте много приятных бонусов от партнеров.