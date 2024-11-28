В Аксае в течение часа менее чем в 200 метрах друг от друга произошли два ДТП

В городе Аксае Ростовской области утром 28 ноября произошло два ДТП. Машины столкнулись на двух перекрестках, сообщила читательница «КП — Ростов-на-Дону».
По словам дончанки, первая авария произошла приблизительно в 11 утра на пересечении улиц Коминтерна и Шевченко. Там столкнулись Renault и Haval. В первом автомобиле за рулем находилась женщина, во втором — мужчина. Они получили незначительные травмы.
Аварии произошли утром 28 ноября. Фото: читательница «КП — Ростов-на-Дону».
Вторая авария случилась в 11.30 менее чем в 200 метрах от первой — на пересечении улиц Коминтерна и Советской. Там в ДТП попали Land Rover и кроссовер. В первой машине находились мужчина и женщина, во второй — женщина с ребенком.
На место еще не прибыли инспекторы ГАИ. «КП — Ростов-на-Дону» запросило официальный комментарий у Госавтоинспекции области.