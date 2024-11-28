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В Аксае в течение часа менее чем в 200 метрах друг от друга произошли два ДТП

На улице Коминтерна в Аксае произошло две аварии с четырьмя машинами.

Источник: Комсомольская правда

В городе Аксае Ростовской области утром 28 ноября произошло два ДТП. Машины столкнулись на двух перекрестках, сообщила читательница «КП — Ростов-на-Дону».

По словам дончанки, первая авария произошла приблизительно в 11 утра на пересечении улиц Коминтерна и Шевченко. Там столкнулись Renault и Haval. В первом автомобиле за рулем находилась женщина, во втором — мужчина. Они получили незначительные травмы.

Аварии произошли утром 28 ноября. Фото: читательница «КП — Ростов-на-Дону».

Вторая авария случилась в 11.30 менее чем в 200 метрах от первой — на пересечении улиц Коминтерна и Советской. Там в ДТП попали Land Rover и кроссовер. В первой машине находились мужчина и женщина, во второй — женщина с ребенком.

На место еще не прибыли инспекторы ГАИ. «КП — Ростов-на-Дону» запросило официальный комментарий у Госавтоинспекции области.