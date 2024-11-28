Продажу алкоголя в общепите Пермского края ограничат с марта 2025 года

Новый запрет будет распространяться на пиво, сидр, пуар, медовухи и пивные напитки — приобрести их можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, включая те, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Для последнего типа заведений будет также действовать дополнительное ограничение.