Продажу алкоголя в общепите Пермского края ограничат с марта 2025 года

Парламент Пермского края одобрил законопроект об ограничении продажи алкоголя в заведениях общественного питания региона с марта 2025 года.
Речь идёт о законопроекте, который выдвинула фракция ЛДПР. Согласно задумке депутатов, запреты и ограничения будут распространяться на определённые виды общепита и определённые виды алкогольных напитков.
Новый запрет будет распространяться на пиво, сидр, пуар, медовухи и пивные напитки — приобрести их можно будет только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, включая те, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Для последнего типа заведений будет также действовать дополнительное ограничение.
«При этом с 22 часов до 8 часов по местному времени будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах», — сообщает портал Заксобрания Пермского края.
Ограничение по времени не будет действовать на рестораны. По информации, опубликованной на сайте парламента, законопроект был принят депутатами Заксобрания 28 ноября после двух чтений. Нововведения начнут действовать с 1 марта 2025 года.