Ольга Степанова назначена министром образования Омской области

На пост министра образования Омской области назначена Ольга Степанова. До этого она занимала должность первого заместителя министра спорт региона.
На данный момент более 50 победителей, финалистов и участников проекта «ПроДвижение» заняли должности министров, заместителей министров и руководителей. Глава региона усилил команду кабинета министров, назначив министром образования участника регионального кадрового проекта «ПроДвижение».
Ольга Степанова, специалист в области юриспруденции, начала свою карьеру в министерстве спорта и молодежной политики в 2013 году. В июне 2022 года она получила должность заместителя министра, а в ноябре 2023 года стала первым заместителем министра.
В октябре 2022 года губернатор повысил Ивана Колесника, министра спорта, до должности заместителя председателя правительства, ответственного за работу министерства образования. В связи с этим Ольга Степанова временно исполняла обязанности министра спорта.