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Совет по вопросам промышленности поручил создать врио главы Ростовской области

В Ростовской области соберут совет по вопросам промышленности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по требованию врио губернатора региона Юрия Слюсаря создадут совет по вопросам промышленности. Об этом стало известно на заседании в донском правительстве.

Как пояснил врио главы региона, ведущих представителей бизнеса намерены собрать, чтобы послушать их предложения и пожелания, а также обсудить взаимодействие с органами власти.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев проинформировал Юрия Слюсаря о том, что к первому совещанию уже готовы.

— Совет создали. 3 декабря планируем проведение первого заседания, его организуют на площадке завода, — сказал Андрей Савельев.

Добавим, за 9 месяцев 2024 года индекс промышленного производства в Ростовской области составил 108,1%. Развитие обеспечивается за счет эффективной работы ведущих донских компаний.