Зоолог объяснил причину появления крупных осетров в Азовском море

По его словам, сделать это можно будет только после вывода русского осетра и позже севрюги из Красных книг Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым. Также эти виды рыб не должны быть включены в Красные книги Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей — всех регионов Приазовья. Для этого нужно обоснованно доказать, что численность рыбы достигла такого уровня, когда исчезновение азовских популяций невозможна.