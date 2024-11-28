Зоолог объяснил причину появления крупных осетров в Азовском море

С 2014 по 2023 годы запас русского осетра в Азовском море увеличился практически с нулевого уровня до 2000 тонн. Сохраняется тенденция к восстановлению его популяции. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИРО.
Почему увеличилась популяция осетров и можно ли говорить о снятии запрета на промысловый вылов, в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал зоолог Сергей Дудкин.
ГОВОРИТЬ О ПРОМЫСЛОВОЙ ДОБЫЧЕ ПОКА РАНО.
— Надо сказать, что 2 000 тонн — это общий запас всей рыбы: от малька и до самой крупной, — говорит зоолог.
Он объясняет, что это понятие нельзя путать с промысловым запасом. В последний входит крупная рыба, достигшая промысловой меры — при которой раньше ее можно было вылавливать. Напомним, вылов осетровых запрещен. Для русского осетра это 90 сантиметров, для севрюги — 80 сантиметров и более.
— Эта величина общего запаса пока еще незначительная. Другое дело, если бы было две тысячи тонн промыслового запаса. Но даже в этом случае говорить о разрешении добычи осетровых рано.
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«НЕ ВОПРОС ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ».
— Четких критериев того, при каком количестве рыбы можно начинать промысел, наука пока не выработала. Прежде чем разрешать вылов рыбы, мы должны сделать достаточно много шагов, чтобы привести в соответствие нормативную базу, — говорит Сергей Дудкин.
По его словам, сделать это можно будет только после вывода русского осетра и позже севрюги из Красных книг Ростовской области, Краснодарского края и Республики Крым. Также эти виды рыб не должны быть включены в Красные книги Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей — всех регионов Приазовья. Для этого нужно обоснованно доказать, что численность рыбы достигла такого уровня, когда исчезновение азовских популяций невозможна.
— Поэтому вопрос открытия промысла — это не вопрос завтрашнего дня. Скорее всего, решится он еще не скоро.
В АЗОВСКОМ МОРЕ СТАЛО БОЛЬШЕ КРУПНОЙ РЫБЫ.
Сергей Дудкин отметил, как в Азовском море удивительно быстро начали появляться очень крупные особи осетра.
— Этому есть объяснение. Азовское море — не изолированный водоем. Оно открыто соединено с Черным морем. И популяции осетровых рыб можно рассматривать как Азово-Черноморские. То есть часть осетров через Керченский пролив выходит в Черное море, часть обитает там, нагуливается и потом заходит обратно в Азовское море.
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По словам Дудкина, раньше в Азовском море активно работали украинские рыболовные суда-тральщики. Здесь присутствовало более 40 судов рыболовецкого флота из Одессы, Херсона и Николаева. Они подчистую вылавливали всю рыбу: и молодь, и крупных особей. Сейчас этот флот выйти в море не способен: тральщики больше не беспокоят в том числе и крупную рыбу.
— Рыба из естественной среды дает более крепкое потомство, чем выращенная в пруду на комбикорме. Такие особи — важный ресурс для увеличения масштабов искусственного воспроизводства. Тогда популяции азовских осетровых рыб будут восстанавливаться более ускоренными темпами. А это влияет на перспективу возобновления промысловой добычи осетра.