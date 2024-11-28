В Петербурге скончалась народная артистка РФ Вера Карпова

В Петербурге 27 ноября скончалась народная артистка РФ и легенда театра комедии имени Н. П. Акимова Вера Карпова. Соболезнование в связи с ее смертью выразил глава города Александр Беглов, рассказали в Смольном.
Выражаю глубокие соболезнования ее родным, близким, коллегам, театральному сообществу, всем почитателям ее таланта.
Творческий путь артистки начинался при режиссере Николае Акимове, в его театре она за 67 лет сыграла более 80 ролей. Кроме того, Вера Карпова снималась в кино.
В 2018 году актрисе присудили премию «Фигаро» в номинации «За служение Театральному Отечеству», а в 2019 году — «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в театральное искусство».
О дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно.