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240 школьников приняли в юнармейцы в Ангарске

Церемония вступления в ряды движения «Юнармия» состоялась 27 ноября.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 240 школьников приняли в ряды движения «Юнармии» состоялась 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации, подростки дали клятву юнармейца в Доме культуры «Нефтехимик».

— Сегодня патриотизм, отношение к своей стране, к своему народу имеет первостепенное значение. «Юнармия» воспитывает эти качества. Важно ценить то, что мы имеем, дорожить нашей свободой, великой страной и ее прошлым. Совсем скоро вместе с нами вы будете отвечать за будущее России, — отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.

Отделение юнармейцев в городе нефтехимиков существует с 2017 года. В нем состоит более 1100 подростков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске с 2025 года введут туристический налог. Налоговые ставки планируют поднимать постепенно до 2029 года.