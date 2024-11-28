240 школьников приняли в юнармейцы в Ангарске

— Сегодня патриотизм, отношение к своей стране, к своему народу имеет первостепенное значение. «Юнармия» воспитывает эти качества. Важно ценить то, что мы имеем, дорожить нашей свободой, великой страной и ее прошлым. Совсем скоро вместе с нами вы будете отвечать за будущее России, — отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.