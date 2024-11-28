240 школьников приняли в юнармейцы в Ангарске

В Ангарске 240 школьников приняли в ряды движения «Юнармии» состоялась 27 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации, подростки дали клятву юнармейца в Доме культуры «Нефтехимик».
— Сегодня патриотизм, отношение к своей стране, к своему народу имеет первостепенное значение. «Юнармия» воспитывает эти качества. Важно ценить то, что мы имеем, дорожить нашей свободой, великой страной и ее прошлым. Совсем скоро вместе с нами вы будете отвечать за будущее России, — отметил мэр Ангарского округа Сергей Петров.
Отделение юнармейцев в городе нефтехимиков существует с 2017 года. В нем состоит более 1100 подростков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Илимске с 2025 года введут туристический налог. Налоговые ставки планируют поднимать постепенно до 2029 года.