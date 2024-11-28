Виталий Хоценко: выбравшие работу в сфере культуры в селе омичи получат 1 млн рублей

Омская область с 1 января 2025 года подключится к реализации федеральной программы «Земский работник культуры», сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Благодаря этой федеральной программе все работники сферы культуры, которые выберут работу в селе, смогут получить выплату в размере 1 млн рублей.
Сегодня в ходе бюджетного обращения к депутатам Заксобрания Омской области Виталий Хоценко отметил, что регион в приоритетном порядке продолжит ремонты детских школ искусств, дворцов культуры, музеев, а также создание модельных библиотек на территории сел.
Кроме того, Омская область планирует участвовать и в других новых кадровых федеральных инициативах.
«С 1 января 2025 года Минкультом России будет дан старт программы “Земский работник культуры” — и мы сразу включаемся в ее реализацию», отметил Виталий Хоценко.