Москва сохранила лидерство среди российских городов по качеству жизни

«Обеспечение высокого качества жизни горожан является приоритетом для правительства Москвы. Каждая городская программа вносит существенный вклад в создание комфортной и современной городской среды, модернизацию социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности Москвы и учитывает потребности всех, кто живет и работает в нашем городе. Более половины бюджетных расходов столица направляет на обеспечение надежной социальной защиты москвичей, постоянное повышение качества социальных услуг населению. На реализацию проектов развития, благодаря которым в Москве создается современная инфраструктура и комфортная городская среда, приходится 47% бюджета города», — цитируется в тексте заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.