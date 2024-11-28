Москва сохранила лидерство среди российских городов по качеству жизни

«Обеспечение высокого качества жизни горожан является приоритетом для правительства Москвы. Каждая городская программа вносит существенный вклад в создание комфортной и современной городской среды, модернизацию социальной сферы, повышение инвестиционной привлекательности Москвы и учитывает потребности всех, кто живет и работает в нашем городе. Более половины бюджетных расходов столица направляет на обеспечение надежной социальной защиты москвичей, постоянное повышение качества социальных услуг населению. На реализацию проектов развития, благодаря которым в Москве создается современная инфраструктура и комфортная городская среда, приходится 47% бюджета города», — цитируется в тексте заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Индекс качества жизни Финансового университета рассчитывается по многим направлениям, включая такие показатели, как оценка работы городских властей, условия ведения бизнеса, состояние дорожного хозяйства, доступность культурных ценностей, работа учреждений среднего и высшего образования. Наиболее значимыми показателями являются уровень материального благополучия, качество медицинского обслуживания, состояние экологической среды — качество воды, воздуха, переработка отходов. При оценке используются социологический мониторинг и открытая статистика по городам России.
Эксперты Финансового университета отмечают, что Москва входит в число городов с самой высокой оценкой уровня материального благополучия, качества медобслуживания, доступности культурных ценностей и качественного образования, добавили в пресс-службе.