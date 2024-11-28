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Стали известны подробности гибели 24-летней девушки на трассе в Башкирии

Машину, за рулем которой была девушка, разорвало на части.

Источник: Комсомольская правда

В Альшеевском районе Башкирии насмерть разбилась 24-летняя девушка за рулем своей «Лады Калина». Она решила выехать на встречку и на 70 км около села Раевский влетела в бензовоз, который вез 10 тонн горючего.

Как сообщает МЧС республики, от удара легковушку разорвало пополам, а затем она загорелась. Спастись пострадавшей девушке не удалось: она погибла до прибытия скорой.

В ведомстве уточнили, что разлива топлива на трассе не обнаружено.

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