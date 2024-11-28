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Мост через Оку на трассе М-12 удостоился международной премии

Архитектурно-художественная подсветка моста через Оку на границе Нижегородской и Владимирской областей на трассе М-12 удостоилась международной премии «Золотой Трезини».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщается в Telegram-канале ГК «Автодор». Подсветка получила приз зрительских симпатий премии «Золотой Трезини». Организаторы премии считают, что вантовый мост через Оку быстро стал визитной карточкой всей трассы М-12 «Восток» за красоту и изящество. «Чтобы усилить впечатление, на переправе была установлена ночная подсветка. Она подчеркивает его уникальность даже после захода солнца и видна как со стороны, так и проезжающим по М-12», — отметили в ГК «Автодор».

Напомним, что Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 в Нижегородской области в сентябре 2023 года. Также ранее сообщалось, что центральный русловой пролет моста через Оку на трассе М-12 на границе Нижегородской и Владимирской области замкнули в конце апреля 2023 года.

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