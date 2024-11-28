Мост через Оку на трассе М-12 удостоился международной премии

Об этом сообщается в Telegram-канале ГК «Автодор». Подсветка получила приз зрительских симпатий премии «Золотой Трезини». Организаторы премии считают, что вантовый мост через Оку быстро стал визитной карточкой всей трассы М-12 «Восток» за красоту и изящество. «Чтобы усилить впечатление, на переправе была установлена ночная подсветка. Она подчеркивает его уникальность даже после захода солнца и видна как со стороны, так и проезжающим по М-12», — отметили в ГК «Автодор».