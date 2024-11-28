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Хоценко рассказал о разработке мастер-планов по развитию Тары и Усть-Ишима

Благодаря мастер-планам будет определен вектор развития северных территорий на ближайшие десять лет.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сегодня сообщил о планах развития северных территорий региона. В ходе бюджетного послания к Загсобранию глава региона рассказал о разработке мастер-планов Тары и Усть-Ишима.

Виталий Хоценко утвердил план развития северных районов Омской области до 2035 года. Документ разработан с учетом существующих проблем и ограничений, а также определяет все приоритетные цели развития территорий.

«Теперь необходимо подготовить план по реализации концепции: определить конкретные действия для повышения качества жизни наших северян. Кроме того, нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена масштабная задача по разработке мастер-планов для 200 городов России. Уже ведем активную работу с жителями, бизнес-сообществом, инвесторами», — подчеркнул Хоценко.

Сейчас специалисты ВШЭ при поддержке ДОМ.РФ разрабатывают мастер-план города Тары. Разработкой мастер-плана Усть-Ишимского сельского поселения занимается Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Минстроя РФ.

Помимо этого, в перспективе мастер-планы будут разработаны для Калачинска, Исилькуля и Омской городской агломерации.

«Обязательное условие к будущим разработчикам — учесть мнение жителей о том, как они видят развитие своих городов. Да и всегда хочется жить и трудится в месте, которое изменяется в соответствии с твоими мыслями и желаниями», — рассказал губернатор.