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Три самолета из Иркутска не смогли вылететь в Бодайбо из-за непогоды

Три запланированных рейса перенесли на 29 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пассажиры трех рейсов не смогли добраться до Бодайбо из Иркутска. Причиной всему стала непогода. На областной центр обрушился циклон из снега и дождя. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, запланированные на 11:30 и 13:15 рейсы перенесли на 29 ноября на 11:00 и 6:30 соответственно.

— Рейс ИК-77 вылетел по расписанию, однако в связи с погодными условиями вернулся в г. Иркутск. Планируемое время вылета — 07:20 (местного времени) 29.11.2024, — поделились правоохранители.

Надзорное ведомство проследит за обеспечением пассажиров всем необходимым и соблюдением их прав.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Осинском районе ограничили движение больших грузовиков и автобусов из-за сильного гололеда. Дорога стала похожа на стекло.