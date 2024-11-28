Три самолета из Иркутска не смогли вылететь в Бодайбо из-за непогоды

Пассажиры трех рейсов не смогли добраться до Бодайбо из Иркутска. Причиной всему стала непогода. На областной центр обрушился циклон из снега и дождя. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, запланированные на 11:30 и 13:15 рейсы перенесли на 29 ноября на 11:00 и 6:30 соответственно.