Cоветник президента предложил сделать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября /ТАСС/. Необходимо создать достойную альтернативу Нобелевской премии, это можно сделать в рамках БРИКС, заявил советник президента Российской Федерации, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий — спутников Антон Кобяков.
«Настал момент, когда нам вместе с нашими партнерами нужно подумать о достойной альтернативе Нобелевской премии. Возможно, это в рамках БРИКС, возможно, на базе негосударственных форм сотрудничества, но сделать это обязательно надо», — сказал он.
По его словам, некоторые зарубежные системы научных данных себя полностью дискредитировали. «В течение долгих лет для попадания в соответствующий рейтинг не только российским учеными навязывались авторитетные соавторы из правильных стран и университетов, а система разного рода посредников, откровенно берущих деньги за подбор соавторов и попадание в рейтинги давно не является ни для кого секретной. Очевидно, что такое положение просто недопустимо. Это не наука», — сказал он.
Кобяков отметил, что необходимо переориентироваться на альтернативный от индекса Хирша наукометрический показатель.
«Этот индекс [Хирша] стал критерием мирового научного сообщества. Вместо того чтобы делать научное открытие, ученые стремятся быть лидерами по цитируемости. Эта система может работать примитивно к математическому, но никак не к гуманитарному исследованию. Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки, оценить активность ученого в плане публикации. А кто этим управляет? Независима ли эта система? Ответ очевиден. Это управляемая система западных спецслужб. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», — сказал он.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.