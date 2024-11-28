Cоветник президента предложил сделать альтернативу Нобелевской премии в БРИКС

«Этот индекс [Хирша] стал критерием мирового научного сообщества. Вместо того чтобы делать научное открытие, ученые стремятся быть лидерами по цитируемости. Эта система может работать примитивно к математическому, но никак не к гуманитарному исследованию. Сегодня индекс Хирша имеет принципиальное значение, когда нужно выделить грант, сделать кадровые перестановки, оценить активность ученого в плане публикации. А кто этим управляет? Независима ли эта система? Ответ очевиден. Это управляемая система западных спецслужб. Необходимо продолжить разрабатывать свои критерии научной цитируемости и базы данных. Формат БРИКС отлично подходит для этого. Пусть будет больше альтернативных вариантов», — сказал он.