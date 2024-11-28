Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориальную доску выпускникам-героям установили на стене техникума в Таганроге

В Таганроге открыли мемориальную доску в честь погибших героев.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге установили мемориальную доску в честь трех бойцов, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в группе VK технологического техникума питания и торговли.

Как уточнили в публикации, мемориальную доску посвятили выпускникам техникума. Каждый из них был посмертно награжден орденом Мужества. Роман Шишкин и Владислав Топчаев погибли в Чечне, Давид Кадуцкий погиб в ходе СВО на территории Луганской Народной Республики 3 февраля 2023 года.

— Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде техникума навсегда останется мемориальная доска. Каждый студент, педагог, гость техникума будут знать, что здесь учились герои. Память о них жива в сердцах каждого из нас, — написали сотрудники Таганрогского технологического техникума питания и торговли.