Мемориальную доску выпускникам-героям установили на стене техникума в Таганроге

В Таганроге установили мемориальную доску в честь трех бойцов, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в группе VK технологического техникума питания и торговли.
Как уточнили в публикации, мемориальную доску посвятили выпускникам техникума. Каждый из них был посмертно награжден орденом Мужества. Роман Шишкин и Владислав Топчаев погибли в Чечне, Давид Кадуцкий погиб в ходе СВО на территории Луганской Народной Республики 3 февраля 2023 года.
— Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде техникума навсегда останется мемориальная доска. Каждый студент, педагог, гость техникума будут знать, что здесь учились герои. Память о них жива в сердцах каждого из нас, — написали сотрудники Таганрогского технологического техникума питания и торговли.