Мемориальную доску выпускникам-героям установили на стене техникума в Таганроге

— Как бы ни менялась наша жизнь, на фасаде техникума навсегда останется мемориальная доска. Каждый студент, педагог, гость техникума будут знать, что здесь учились герои. Память о них жива в сердцах каждого из нас, — написали сотрудники Таганрогского технологического техникума питания и торговли.