Мокрый снег, дождь и до +7°С ожидаются в Беларуси 29 ноября

Будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами прогнозируются туман, слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.



Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 — плюс 4, максимальная днем — от минус 1 по северо-востоку до плюс 7 градусов по юго-западу.