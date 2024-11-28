Будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами прогнозируются туман, слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2 — плюс 4, максимальная днем — от минус 1 по северо-востоку до плюс 7 градусов по юго-западу.
Мокрый снег, дождь и до +7°С ожидаются в Беларуси 29 ноября
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег, дождь и до плюс 7 градусов ожидаются в Беларуси 29 ноября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине республики пройдут снег, мокрый снег, дождь. Местами прогнозируются туман, слабый гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 3−8 м/с.