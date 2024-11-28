Изучено ускорение хлопьями графена процесса испарения воды

Благодаря этому процесс испарения воды в графеновой наножидкости ускорился на 95% и при этом она преобразовала солнечный свет в тепло на 48% эффективнее, чем дистиллированная вода. Это было характерно в том числе и при ее освещении аналогом слабого солнечного света, что делает подобный материал пригодным для создания систем накопления энергии и опреснения воды, которые не требуют предварительной концентрации света для своей работы, подытожили исследователи.