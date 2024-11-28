Канье Уэст выпустил клип на песню Bomb с участием двух его дочерей

По сюжету клипа девочки едут на футуристичных машинах по пустыне, а за ними следом мчат пушистые существа, похожие на гремлинов. Сам Канье в ролике не появился. Поклонники также предполагают, что видео было сделано с помощью искусственного интеллекта, пишет TMZ.