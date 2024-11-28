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Канье Уэст выпустил клип на песню Bomb с участием двух его дочерей

Американский рэпер Канье Уэст, в настоящее время выступающий под именем Йе, представил музыкальное видео на трек Bomb с его последнего альбома с Ty Dolla $ign «Vultures 2» (2024). В клипе можно увидеть двух его дочерей — Норт и Чикаго.

Источник: Звук

Американский рэпер Канье Уэст, в настоящее время выступающий под именем Йе, представил музыкальное видео на трек Bomb с его последнего альбома с Ty Dolla $ign «Vultures 2» (2024). В клипе можно увидеть двух его дочерей — Норт и Чикаго.

По сюжету клипа девочки едут на футуристичных машинах по пустыне, а за ними следом мчат пушистые существа, похожие на гремлинов. Сам Канье в ролике не появился. Поклонники также предполагают, что видео было сделано с помощью искусственного интеллекта, пишет TMZ.

Ранее Канье Уэст анонсировал документальный фильм о своей карьере «In Whose Name?» («Во имя кого?»). Известно, что картина втайне снималась в течение последних шести лет.