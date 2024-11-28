Губернатор назначил в омское правительство еще двух новых министров

Сегодня, 28 ноября, губернатор Виталий Хоценко выступил с бюджетным посланием к Законодательному собранию Омской области. В числе прочего, он сообщил депутатам о назначении трех новых министров — до этого времени должности в этих министерствах оставались вакантными.
Главой регионального минспорта назначен Алексей Ленберг, до этого занимавший должность одного из заместителей министра спорта. Андрей Хафизов, ранее являвшийся заместителем министра транспорта, повышен до министра этого же ведомства.
Главой минобра, как уже сообщала «КП-Омск», стала Ольга Степанова.