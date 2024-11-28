Губернатор назначил в омское правительство еще двух новых министров

Сегодня, 28 ноября, губернатор Виталий Хоценко выступил с бюджетным посланием к Законодательному собранию Омской области. В числе прочего, он сообщил депутатам о назначении трех новых министров — до этого времени должности в этих министерствах оставались вакантными.