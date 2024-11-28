На первых зимних выходных в Уфе состояться сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговые точки будут организованы на участке дороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, перекрестке Интернациональная-Машиностроителей, площадке по улице Рабкоров, 20, площади имени Серго Орджоникидзе, а также перед Дворцами молодежи и спорта.