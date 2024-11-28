От загнанных на работе женщин требуют образа богатых бездельниц

С мешками женщина из средней страты ходить уже не может. Заметьте, я избегаю выражения «средний класс», потому что у нас в экономическом смысле среднего класса (то есть людей с высоким уровнем доходов и предсказуемым будущим, но не входящих в элиту) почти нет. Средний слой сегодня — это те, кто зарабатывает, думаю, сто-двести в месяц. Ипотека, машина… Если есть хотя бы один ребенок, что у них остается? А надо соответствовать. Блефаропластика, подтяжка… Пластика век в клинике — от ста. Но это хотя бы разово. Ботокс регулярно, маникюр, брови, ламинирование волос, шлифовка кожи, пилинг лица и рук. Еще несколько лет назад не было как такового минимума для женщины, чтобы выглядеть приемлемо. Теперь он есть. И накачка губ с углами Джоли в него, разумеется, не входят.