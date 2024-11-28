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От загнанных на работе женщин требуют образа богатых бездельниц

удаление мешков под глазами. Теперь глаза не закрываются. Отдала несчастная за такую операцию 40 тыс. рублей. Деньги для Москвы смешные. Меньше билета на новогоднего «Щелкунчика». …
Источник: Газета.Ру

В Москве женщина провела на дому блефаропластику — удаление мешков под глазами. Теперь глаза не закрываются. Отдала несчастная за такую операцию 40 тыс. рублей. Деньги для Москвы смешные. Меньше билета на новогоднего «Щелкунчика».


Лет пять назад я бы откровенно посмеялась над этой москвичкой. Тогда тоже были подобные эксцессы. Бывали и случаи гибели. Кажется, даже от увеличения губ умирала женщина. И лица после посещения надомных косметологических фей с их волшебными чемоданчиками перекашивало у клиенток, и носы гнили. Тогда это воспринималось как следствие личной блажи и неумного желания пустить пыль в глаза. Все же еще пять лет назад ботокс или губы стоили для массового человека ощутимо. Даже брови и реснички могла себе позволить не каждая. Это считалось, скажем так, предметом повышенного потребления. И люди, которые шли наколоть губы или скулы, хотели дешево сойти за состоятельных.


Но сейчас все изменилось.


Требований к внешнему виду женщины стало так много, что даже операция по удалению мешков под глазами и подтяжка век сделались в столицах необходимым минимумом.


С мешками женщина из средней страты ходить уже не может. Заметьте, я избегаю выражения «средний класс», потому что у нас в экономическом смысле среднего класса (то есть людей с высоким уровнем доходов и предсказуемым будущим, но не входящих в элиту) почти нет. Средний слой сегодня — это те, кто зарабатывает, думаю, сто-двести в месяц. Ипотека, машина… Если есть хотя бы один ребенок, что у них остается? А надо соответствовать. Блефаропластика, подтяжка… Пластика век в клинике — от ста. Но это хотя бы разово. Ботокс регулярно, маникюр, брови, ламинирование волос, шлифовка кожи, пилинг лица и рук. Еще несколько лет назад не было как такового минимума для женщины, чтобы выглядеть приемлемо. Теперь он есть. И накачка губ с углами Джоли в него, разумеется, не входят.


Согласно не моим представлениям о норме, а тем, что сейчас приняты в обществе, у благополучной нормальной женщины сегодня должна быть чистая сияющая кожа, ровные белые зубы, густые волосы, хорошее окрашивание. Но это все как бы базовый набор. Главное — отсутствие мешков под глазами, отеков, носослезных борозд, целлюлита, пигментных пятен на лице и руках. У нее должна быть подтянутая фигура без целлюлита, не должно быть венериных колец на шее, ноги должны быть идеально гладкие и рельефные, зад — подтянутый, одежда — из натуральных тканей.


Это установившаяся норма, а не признак достатка. Такой минимальный набор означает, что женщина имеет на себя время. Хотя вообще-то это скорее отсутствие ряда типичных признаков женских фигуры и лица. Носослезные борозды проявляются к 30 годам, целлюлит еще 50 лет назад считался анатомами особенностью женского тела. С подтянутым задом мы недавно уже разбирались — это мужская черта. Пигментные пятна — возрастное. Они почти у всех. Кольца на шее — тоже особенность женского тела. Птоз и стекание лица книзу — свидетельство женского типа строения этого самого лица, которое в молодости полное, не как у мужчин, и с возрастом провисает.


Но сейчас такие внешние характеристики стали признаком… даже не знаю, как сказать точно и при этом тактично. Признаком подлого состояния, что ли. Если переводить с языка императорской России — низших слоев. У нас сегодня стали от женщин требовать, чтобы они все выглядели как неработающие обеспеченные барыни. Именно так.


Блеклое теряющее форму лицо — признак недосыпания. Его надлежит скрывать — массажами, инъекциями, микроигольчатым пилингом. Отеки? Недосып и плохое питание: много дешевого фастфуда, консервов, соли. Сразу видно, если женщина не может готовить сама из хороших продуктов или каждый день есть в приличных ресторанах.


Молодая женщина с оплывшей фигурой — нет времени на спорт, значит, работает по найму на низкой должности, не вырваться в зал или не хватает сил. Сегодня бесформенными могут быть из «приличных» только крупные начальницы 50+ — остальным норма диктует фитнес.


Все это должна женщина с работой, детьми, кредитами себе обеспечить. Общество требует. Навязаны какие-то уже просто невыполнимые правила и недосягаемые стандарты.

А сколько это стоит? Сил и времени сколько? У людей же просто нет ни денег, ни физических возможностей соответствовать новой норме. Она велит выглядеть как неработающая хорошо питающаяся женщина, которая спит вдоволь и сама распоряжается собственным временем. Именно так. Если округлить и убрать все лишнее, получим главное: стандарты велят сегодня загнанной на работе и обвешанной кредитами женщине выглядеть так, будто она не работает, всего имеет вдоволь и занимается исключительно собой. Ну и как будто она не стареет.


Сама как-то решила подсчитать, во сколько обходится мне мой вид. Очень, кстати, посредственный. Я в сорок выгляжу на сорок. Зарабатываю только текстами. Доход у меня крепкий средний. Нет кредитов, зато я покупаю много книг. Встала, посмотрела на себя в зеркало и поняла, что многое из того, что я в себя вложила и что считаю минимумом заботы даже не о красоте, а о здоровье, просто не могут себе позволить большинство женщин.


Начнем считать. Удаление варикоза. Он есть у многих. Сейчас подкожная вена одна на удаление — от 30 тыс. Склерозирование притоков, шишек, просто маленьких синюшных вен — от десяти. Они есть на ногах минимум у половины женщин 35+. Венотоники два раза в год. Если пить действенные, это сегодня 8 тыс. рублей.


Раз в год хотя бы два срединных пилинга или курс поверхностных. Это тысяч двадцать. Можно приноровиться делать дома, плевав на риски, но главное, что надо иметь возможность в году минимум две недели просидеть дома, пока лицо отекло и шелушится. Я еще осенью стараюсь делать пилинг рук, так как за лето на них накапливается неопрятный загар. Кто может себе позволить сидеть дома две недели, если у многих за год отпуск такой?


Ах, да, еще сосуды на лице. Сегодня женщина средних лет в Москве или Петербурге не может себе позволить ходить с сосудистой сеточкой на лице. Каких-то десять лет назад женщины ее массово не лечили, сегодня уже нельзя. Курс лечения купероза — 40−50 тыс. И после каждой процедуры неплохо бы несколько дней посидеть дома — лицо будет красное, с синяками.


Еще лазерная эпиляция. У кого усики, у кого на подбородке после 30 волосы появляются. Недорого, но надо ходить регулярно, тратить время.


Кремы и лосьоны, маски. Чтобы работали хотя бы по минимуму, нужно от 10 тысяч дважды в год. Ретинол, ниацинамиды, SPF минимум 30 в одном тюбике — иначе сразу видно, что отстала.


Уже сколько накапало? Я даже сама считать не буду — страшно. А если еще заполнять жиром вены на руках и венерины кольца на шее, что сейчас часто делают, дабы скрыть возраст. Если на ботокс ходить, на ламинацию бровей, «умные» подтяжки… это, скажем, от 70 тыс. в год. И сюда не включаем процедуры с сомнительной репутацией, типа вставки нитей, микроинъекций витаминов и пр.


Что еще я делаю? Ну зубы. Не знаю, сколько за исправление прикуса когда-то отдала. Наверное, в совокупности 350. Импланты и коронки — сейчас тысяч 70 стоит зуб восстановить. Чистка зубов раз в полгода, сейчас это в среднем десять. Пломбы хорошо бы менять раз в пять-восемь лет. Добротная паста стоит под 300 рублей. Электрическая щетка и ирригатор — около 6 тыс. минимум, если китайские ноунейм, хватает на год-полтора.


Спорт еще. Средний абонемент в фитнес-зал — от 30 тыс. в год. Бассейн доступен меньшинству. Чтобы нормально заниматься, нужно иметь возможность ходить днем или посещать спортклуб для состоятельных, потому что в бюджетных вечером к тренажерам не подойти.


По-нормальному нужно раза четыре в неделю ходить. С учетом дороги и переодевания это 2−2,5 часа в сутки. Форма, кроссовки недорогие — от восьми тысяч за комплект, иметь надо минимум два. Если качать модный зад, лучше носить компрессионные чулки. Это семь-восемь тысяч, менять раз в два месяца. Без чулок у женщины скорее всего от штанги будет варикоз, а без штанги не будет зада орешком.


Еще надо много гулять, ходить. Или плюс 30 минут к тренировке, чтобы заниматься в кардиозоне, или минимум час в день оживленной ходьбы. Иначе отеки, рыхлый вид.


Готовить надо самой или заказывать еду в дорогих ресторанах. Чтобы продукты были хорошие и ничего не пересолено. Я лично питающихся дешево и не дома узнаю по лицам, они серые, отекшие. Это соль и консерванты. Мне приходилось иногда в путешествиях, когда оказывалась в совсем маленьких городках, по несколько дней есть в столовых, покупать себе еду в отделах кулинарии, варить магазинные пельмени. Неделя такой жизни — плюс пять лет на лицо. Я серьезно.


Села я недавно, подсчитала все вложения в себя денег и времени, которые так или иначе влияют на мой внешний вид, и поняла, что большинству женщин даже это не по карману. А ведь я перечислила минимум, чтобы в сорок выглядеть на сорок. Тогда как масскультура уже диктует женщине, что она в этом возрасте обязана смотреться тридцатилетней. Откуда деньги, силы и время?


Конечно, идут под нож криминального хирурга. И будут идти, если не перестать требовать от женщин невозможного.


Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.