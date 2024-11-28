Политолог Ухов порекомендовал к просмотру сериал «Комитет»

Еще одной важной составной частью сюжета можно назвать постоянство убеждений и принципов героев. Они начинали служить в сильной и могучей державе, проекции силы которой достигали самых отдаленных уголков планеты. КГБ был мощной интегрированной разведывательной машиной, способной оперировать и отвечать на вызовы в тысячах километров от границ СССР. В серии про спасение одного из героев из плена моджахедов в Афганистане прекрасно показана эта оперативность. И тут вдруг начинают рушиться все идеалы, на свободу выходят посаженные буквально пару лет назад «диссиденты» (многие из которых на поверку сели не за свободомыслие, а за растление малолетних, к примеру). Героев «пилят» жены, рассказывающие о том, что нужно уходить со службы и начинать «крутиться», а то и уехать из страны — причем неважно куда, лишь бы уехать.