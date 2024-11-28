В поселках Кадышево и Константиновка завершили реконструкцию мостов

Реконструкцию мостов через реки Вертелевку и Солонку завершили в поселках Константиновка и Кадышево. Сейчас рабочие благоустраивают территории и устанавливают очистные сооружения.
Так, в поселке Кадышево на мосту расширили тротуары с 1,2 до 1,5 м, а также проезжую часть — с 7 до 8 м за счет двух полос безопасности. У сооружения укрепили опоры и откосы на берегах, переустроили инженерные сети. На мосту через Солонку установили новое освещение и дорожные знаки.
В поселке Константиновка на мосту через Вертелевку организовали две полосы для движения транспорта и тротуар шириной 1,5 м. В процессе реконструкции рабочие провели перекладку сетей связи, электричества и водоснабжения. На мосту также установили элементы безопасности и освещение.
Комплексные реконструкции на объектах стартовали весной этого года. Сооружения прослужили более 30 лет и находились в предаварийном состоянии, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.
Напомним, в этом году также модернизировали мост Миллениум. Первый за 20 лет капремонт сооружения удалось провести в ходе подготовки к саммиту БРИКС. На объекте восстановили гидроизоляцию, заменили все слои дорожного покрытия, установили подсветку, а также частично отремонтировали пролетные строения.
Всего с 2020 года в Казани построили, реконструировали и отремонтировали 11 мостов и путепроводов. В 2023-м был установлен рекорд — одновременно работа шла на шести сооружениях. Мосты были реконструированы и отремонтированы в жилых массивах Киндери, Куземетьево, Борисоглебское, на ул. Назарбаева.