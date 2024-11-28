В поселках Кадышево и Константиновка завершили реконструкцию мостов

Так, в поселке Кадышево на мосту расширили тротуары с 1,2 до 1,5 м, а также проезжую часть — с 7 до 8 м за счет двух полос безопасности. У сооружения укрепили опоры и откосы на берегах, переустроили инженерные сети. На мосту через Солонку установили новое освещение и дорожные знаки.