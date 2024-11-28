Глава Уфы остался в восторге от Нижнего Новгорода

Мэр Уфы также посетил пакгаузы на Стрелке и встретился с городовыми, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком на главных туристических улицах. Ратмир Мавлиев добавил, что Уфе тоже не помешает внедрение подобного подхода.