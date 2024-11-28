Глава Уфы остался в восторге от Нижнего Новгорода

«Нижний Новгород является ярким примером в области благоустройства и ухода за городской инфраструктурой. Особенно заинтересовал опыт восстановления фасадов объектов культурного наследия и их подсветка», — отметил Мавлиев.
Мэр Уфы также посетил пакгаузы на Стрелке и встретился с городовыми, которые обеспечивают безопасность и следят за порядком на главных туристических улицах. Ратмир Мавлиев добавил, что Уфе тоже не помешает внедрение подобного подхода.
Ранее мы писали, что депутат Госдумы РФ Мария Бутина оценил систему поддержки переселенцев в Нижегородской области.