В Перми на набережной Камы появится монумент «Эвакуация»

В Пермском крае со дна реки Сылвы водолазы подняли кожух колеса затонувшего парохода «Вера Фигнер». Это старинное судно было построено в 1904 году и первоначально носило имя «Екатерина». В 20-е годы его переименовали, а в годы Великой Отечественной войны пароход использовали для эвакуации детей и взрослых из блокадного Ленинграда.
В августе 1941 года с Московского вокзала на Урал на этом пароходе эвакуировали учеников ленинградской школы № 300. В навигацию 42-го года «Вера Фигнер» перевозила грузы для Сталинградского фронта, а обратно везла раненых. В 1966 году пароход затонул, предположительно из-за аварии.
Пермские дайверы обнаружили судно в ноябре 2020 года, оно лежало на 18-метровой глубине в 300 метрах от берега. «Вера Фигнер» была не такой уж и большой — 60 метров в длину и 8 в ширину, и у подводников сразу появилась идея — извлечь колесный пароход-буксир из воды, восстановить его и катать пассажиров по Каме, рассказывая им об истории речного судостроения на родной земле.
Правда, возникли опасения, что сохранность «Веры Фигнер» не позволит поднять его наверх полностью. Чтобы выяснить это, к исследованию парохода присоединились подводники из Русского географического общества, которые очень заинтересовались старинной находкой. В Пермь приехала большая команда центра подводных исследований РГО. Специалисты совершили серию погружений, провели подводную фото- и видеосъемку и обследовали судно.
Выяснилось, что Сылвенская вода хоть и пресная, но довольно жесткая, и металл в ней подвергается коррозии чуть быстрее, чем обычно в реках. К тому же после того, как долгие годы пароход пролежал под огромной толщей воды, он оказался покрыт полутораметровым слоем ила. Вдобавок корпус «Веры Фигнер» был облеплен затопленными бревнами, которыми было завалено русло Сылвы еще с тех времен, когда по реке перегоняли плоты.
— Но больше всего нас рыбы поразили! — смеялись тогда подводники, поднимаясь на поверхность. — Мы таких громадных судаков еще не видели. Выглядывают из окон кают, любопытствуют!
Тщательное водолазное обследование с определением механической прочности конструкции, толщинометрии несущих элементов, степени погружения объекта в грунт показали, что целиком судоподъем «Веры Фигнер» невозможен.
Но специалисты решили поднять хотя бы части корабля на поверхность. Подготовительные работы для осуществления этой идеи начались в августе, а сама операция по подъему стартовала в октябре. На днях дайверам удалось поднять одну из наиболее сохранившихся частей корабля — кожух. Далее планируется, что со дна будут подняты труба и другие элементы колесного парохода.
— На их основе в 2025 году в Перми создадут монумент «Эвакуация». Он разместится на набережной реки Камы. Памятник будет символизировать связь ленинградцев и молотовцев и станет еще одним напоминанием о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, — рассказал о дальнейшей судьбе поднятых на поверхность частей «Веры Фигнер» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.