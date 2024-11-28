В Перми на набережной Камы появится монумент «Эвакуация»

Выяснилось, что Сылвенская вода хоть и пресная, но довольно жесткая, и металл в ней подвергается коррозии чуть быстрее, чем обычно в реках. К тому же после того, как долгие годы пароход пролежал под огромной толщей воды, он оказался покрыт полутораметровым слоем ила. Вдобавок корпус «Веры Фигнер» был облеплен затопленными бревнами, которыми было завалено русло Сылвы еще с тех времен, когда по реке перегоняли плоты.