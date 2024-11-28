К лету в Казани планируют завершить строительство манежа Центра развития футбола

На улице Копылова в Казани возвели каркас манежа Центра развития футбола. Все работы в этом здании планируют завершить к лету. Строительство центра ведется при поддержке правительства России. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
По словам замминистра спорта Татарстана Алмаза Хусаинова, в республике систематически занимаются физической культурой и спортом 64,5% населения — за пять лет показатель вырос на 15%. «По этому аспекту мы на протяжении всего времени являемся одними из лидеров регионов России», — привел данные спикер.
Росту показателя способствует улучшение инфраструктуры — строительство и капитальный ремонт объектов, закупка инвентаря и оборудования. Выполнить эти работы помогают федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография», на реализацию которых выделили 155 млн рублей, а также республиканские программы.
Так, на поставку оборудования и закупку инвентаря в этом году по проекту «Спорт — норма жизни» направили 38 млн рублей, из них 23 млн рублей — из федерального бюджета, 15 млн рублей — из республиканского. В спортивные учреждения поступили гоночные лыжи, беговые кроссовки, кимоно для дзюдо, коньки для фигурного катания и другие спорттовары.
«Большую поддержку при строительстве объектов оказывает федеральный проект “Бизнес-спринт”, благодаря которому в 2024 году открылись физкультурно-оздоровительные комплексы “Центр спорта “ФИЗРА” в Набережных Челнах и Альметьевске, а к концу следующего года мы надеемся завершить работы по строительству еще двух подобных объектов в Казани и Зеленодольске”, — поделился спикер.
Алмаз Хусаинов рассказал и о продолжении строительства Центра развития футбола на улице Копылова в рамках проекта «Бизнес-спринт». Напомним, объект создают для формирования полноценного цикла тренировок детей и профессиональных спортсменов. В будущем на территории планируется возвести еще три поля: два — на месте демонтированного стадиона и еще одно — в крытом манеже. Строительство манежа находится на финальной стадии.
Нацпроекты дополняют республиканские программы, в том числе по капремонту объектов. По словам замминистра спорта Татарстана, в регионе ежегодно выделяют более 500−600 млн рублей на обновление спортивных сооружений муниципальных районов. В текущем году сумма составила 668 млн рублей.
Продолжая тему, зампредседателя комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Ришат Ибатуллин напомним об обновлении и строительстве спортивных объектов в столице РТ.
Так, с 2020 по 2023 год в городе по проекту «Спорт — норма жизни» на стадионе «Тасма» заменили беговые дорожки, на территории гимназий №№ 16, 21 и № 90, а также школ № 130 и № 149 открыли физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа с футбольными полями, беговыми дорожками, воркаут зонами.
Басира Агазаде.