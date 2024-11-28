К лету в Казани планируют завершить строительство манежа Центра развития футбола

Так, на поставку оборудования и закупку инвентаря в этом году по проекту «Спорт — норма жизни» направили 38 млн рублей, из них 23 млн рублей — из федерального бюджета, 15 млн рублей — из республиканского. В спортивные учреждения поступили гоночные лыжи, беговые кроссовки, кимоно для дзюдо, коньки для фигурного катания и другие спорттовары.