Кибермошенники не дремлют! В Башкирии в 7 раз выросло число фишинговых атак

На днях в Государственном Собрании — Курултае Башкирии состоялось заседание рабочей группы по противодействию кибермошенничеству. Участники обсудили проблему хищения накоплений граждан с банковских счетов, способы борьбы с киберпреступниками, работу с информированием населения, а также взаимодействие финансовых структур с правоохранительными органами.
КАЖДЫЙ 20 ВЫЗОВ — ОТ МОШЕННИКОВ.
Как отметил и. о. министра цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин, в последние годы отмечается резкий рост числа фишинговых атак, во время которых мошенники присваивают себе личные данные пользователи и обманом заставляют их устанавливать себе вредоносное программное оборудование. По сравнению с 2022 годом количество таких фишинговых атак увеличилось в 7 (!) раз — с 393 до более чем 3 тысяч. По оценкам Минцифры России, примерно каждый 20 вызов с неизвестного номера — звонок мошенника, 90% случаев банковского мошенничества — телефонное, а 9 из 10 звонков происходят с подменой номера.
Особенно часто жители Башкирии становятся жертвами кибермошенников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, при «выгодных» предложениях кредитования или вложения в инвестиции. В 2024 году существенно возросло и количество преступлений, в ходе которых преступники взламывают учетные записи в «Госуслугах», оформляют кредиты, получают доступ к личным данным. Практически ежедневно в республике регистрируется около 25 таких преступлений с суммой ущерба около 10 млн. рублей. Суммарный же ущерб хищений с использованием IT-технологий уже превысил 3,5 млрд рублей. При этом мошенники очень изобретательны и каждый день придумывают все новые и более изощренные способы обмана простых граждан.
— Фишинговые атаки чаще всего осуществляются через электронную почту, поэтому крайне важно внимательно проверять адрес отправителя, а также название сайта, на который он предлагает перейти, — подчеркивает Геннадий Разумикин.
НЕ ВСЕМ ОФИЦИАЛЬНЫМ БЛАНКАМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ.
Особенно часто практикуется мошенническая схема, направленная на муниципальные органы власти. Сначала мошенник вводит поисковой запрос в браузере «письмо Минцифры. РБ», затем скачивает образец письма на официальном бланке с подписью действующего заместителя министра. На официальных сайтах республиканских органов исполнительной власти можно найти контактные данные сотрудников и адрес электронной почты. Далее мошенник направляет письмо в администрацию муниципального образования с просьбой о направлении сертификатов ключей электронной подписи. И — вуаля!
Впрочем, отчаиваться не стоит. На заседании в Курултае было отмечено, что эффективность методов борьбы с киберпреступностью с каждым годом возрастает. Например, в 2023 году благодаря бдительности граждан и сотрудников правоохранительных органов удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью IT-технологий порядка 6 трлн рублей.
Все больше внимания уделяется в республике и профилактике киберпреступлений. В этом заинтересованы и активно участвуют не только правоохранительные органы, но практически все органы власти, банковские учреждения и другие организации. В итоге значительно удалось снизить число пострадавших от мошенников среди врачей, педагогов, работников крупных предприятий. За 11 месяцев текущего года на стадии покушения и приготовления пресечено около 10% от общей массы киберпреступлений.
По итогам заседания рабочей группой было принято решение усилить профилактическую работу, в том числе с активным привлечением СМИ, проводить профилактические мероприятия в трудовых коллективах и учреждениях образования, усилить работу по обучению населения финансовой грамотности.