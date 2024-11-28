Кибермошенники не дремлют! В Башкирии в 7 раз выросло число фишинговых атак

Особенно часто жители Башкирии становятся жертвами кибермошенников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, при «выгодных» предложениях кредитования или вложения в инвестиции. В 2024 году существенно возросло и количество преступлений, в ходе которых преступники взламывают учетные записи в «Госуслугах», оформляют кредиты, получают доступ к личным данным. Практически ежедневно в республике регистрируется около 25 таких преступлений с суммой ущерба около 10 млн. рублей. Суммарный же ущерб хищений с использованием IT-технологий уже превысил 3,5 млрд рублей. При этом мошенники очень изобретательны и каждый день придумывают все новые и более изощренные способы обмана простых граждан.