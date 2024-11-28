Неизвестные разрушили светильник в новом парке вдоль Ушаковки в Иркутске

В Иркутске неизвестные повредили светильник в новом парке вдоль берега реки Ушаковки. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, общественную территорию в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса благоустроили только в 2024 году.