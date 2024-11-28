Неизвестные разрушили светильник в новом парке вдоль Ушаковки в Иркутске

В Иркутске неизвестные повредили светильник в новом парке вдоль берега реки Ушаковки. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, общественную территорию в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса благоустроили только в 2024 году.
— Общественное пространство передано на содержание МКУ «Городская среда». По данному факту руководство учреждения обратится в полицию. Напомним, работы здесь провели по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», — поделились в администрации.
В парке благоустроили аллею и тротуары для пешеходов, также была выполнена санобработка деревьев и кустарников. Дополнительно высадили новые. Помимо обновления зеленых насаждений, подрядчик обновил освещение, поставил скамейки и урны. Появились детские площадки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске более 200 школьников пополнили ряды юнармейцев. Подростки дали клятвы на торжественной церемонии 27 ноября.