В Азовском море будут бороться с медузами в 2025 году

Специалисты начнут бороться с активным размножением медуз в Азовском море, в том числе и на территории Крымского полуострова. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.
По словам Шестакова, программа по снижению негативного воздействия медуз будет включать в себя работу профильных экспертов и ученых.
«. Сначала будет опробован экспериментальный комплекс, который разработан нашими учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Посмотрим на эффективность этих методов борьбы с медузами», — подчеркнул глава Росрыболовства.
Отмечается, что чрезмерное количество медуз в Азовском море не только негативно влияет на турпоток, но и наносит вред кормовой базе промысловых рыб.