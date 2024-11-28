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В Азовском море будут бороться с медузами в 2025 году

Активное размножение стрекающих наносит вред подкормке рыб.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты начнут бороться с активным размножением медуз в Азовском море, в том числе и на территории Крымского полуострова. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

По словам Шестакова, программа по снижению негативного воздействия медуз будет включать в себя работу профильных экспертов и ученых.

«. Сначала будет опробован экспериментальный комплекс, который разработан нашими учеными Азово-Черноморского филиала ВНИРО. Посмотрим на эффективность этих методов борьбы с медузами», — подчеркнул глава Росрыболовства.

Отмечается, что чрезмерное количество медуз в Азовском море не только негативно влияет на турпоток, но и наносит вред кормовой базе промысловых рыб.

экология