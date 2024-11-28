Мэгги была против: служебная собака не дала вывести зарубеж рубли и валюту

Омские таможенники пресекли попытку вывоза зарубеж незадекларированной наличности. 365 тысяч рублей и 10 тысяч долларов США пытался незаконно пронести на борт самолета «Омск—Наманган» пассажир. Наличность гражданин Узбекистана спрятал в ручную кладь.
На подозрительную сумку обратила внимание служебная собака по кличке Мэгги. Под расписку пассажиру вернули 10 тысяч долларов — сумму, разрешенную к провозу заграницу без декларации. Остальные 365 тысяч рублей изъяты в доход государства за административное правонарушение — попытку незаконного вывоза денег.
Как сообщили в Омском аэропорту, нынешний случай — далеко не редкость.
«С начала года выявлено 3 случая недекларирования наличных денежных средств на рейсах в Узбекистан “Омск — Ташкент” и “Омск — Наманган”, — рассказала и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Омск Олеся Соцкая. — Всего за 10 месяцев 2024 года сотрудниками таможни пресечено 11 попыток вывоза иностранной валюты в размере свыше 10 тысяч долларов США».
Как напомнили в таможне, если перевозимая сумма превышает 100 тысяч долларов, потребуются не только пассажирская таможенная декларация, но и документы, подтверждающие происхождение таких средств. Взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы процедура не предполагает.