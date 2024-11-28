Мэгги была против: служебная собака не дала вывести зарубеж рубли и валюту

Как напомнили в таможне, если перевозимая сумма превышает 100 тысяч долларов, потребуются не только пассажирская таможенная декларация, но и документы, подтверждающие происхождение таких средств. Взыскание каких-либо пошлин и налогов с указанной суммы процедура не предполагает.