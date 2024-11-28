Головченко поблагодарил энергетиков за работу после летнего урагана

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поблагодарил белорусских энергетиков за оперативное устранение последствий летнего урагана в стране, сообщила пресс-служба правительства республики.
По его словам, в июле Беларусь столкнулась с одним из самых сильных природных катаклизмов в истории.
«Пострадала территория всей страны, но особенно Гомельская, Могилевская области, лесные массивы, населенные пункты. Были повреждены тысячи гектаров леса, обесточены населенные пункты, завалены дороги», — сказал Головченко на церемонии вручения государственных наград.
Премьер также отметил, что самоотверженный труд энергетиков в сложных условиях и их профессионализм позволили за короткое время справиться с последствиями стихии.
Головченко подчеркнул, что именно благодаря оперативной работе специалистов по восстановлению поврежденных ЛЭП удалось возобновить транспортное сообщение, энергоснабжение населенных пунктов, вернуть граждан к привычному образу жизни.
Июльский ураган.
Сильные ливни со шквалистым ветром скоростью до 29 метров в секунду обрушились на Беларусь в середине июля, основной удар стихии пришелся 14 июля на юг страны. Больше других регионов пострадала Гомельская область.
Ураган валил деревья, повреждал линии электропередачи, из-за чего во многих населенных пунктах пропало электроснабжение. В Мозырском, Речицком и Гомельском районах из-за отсутствия электричества прекратилась и подача воды. В регионе был введен режим ЧС.
Ситуация находилась на постоянном контроле главы государства. Президент Александр Лукашенко установил жесткие сроки устранения последствий урагана, в частности, Минлесхозу, управделами и НАН было поручено завершить расчистку ветровалов, для этого до 1 ноября необходимо провести сплошные санитарные рубки, до 31 декабря — выборочные.
Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!