Снегопад и морозы до −19: Какой будет погода в декабре в Ростовской области

В первой декаде месяца пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы прогнозируется туман. По ночам температура будет достигать −2…+3 градусов. Во второй половине декады на севере области столбик термометра при прояснениях может опускаться еще ниже — до −8 градусов. Днем ожидается 0…+6 градусов.