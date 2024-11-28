Снегопад и морозы до −19: Какой будет погода в декабре в Ростовской области

Начало декабря в Ростовской области будет достаточно теплым и дождливым. Серьезное похолодание в регионе начнется после десятого числа. О погоде в первый зимний месяц «КП-Ростов-на-Дону» рассказала начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
— Температура в декабре будет около или ниже нормы. Количество осадков — около или меньше нормы, — говорит синоптик.
В первой декаде месяца пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы прогнозируется туман. По ночам температура будет достигать −2…+3 градусов. Во второй половине декады на севере области столбик термометра при прояснениях может опускаться еще ниже — до −8 градусов. Днем ожидается 0…+6 градусов.
Снег и мокрый снег прогнозируются в третьей декаде декабря. Михаил ФРОЛОВ.
Погода начнет меняться во второй декаде декабря. В эти дни возможны дожди, мокрый снег и снег. Температура ночью — 0…-5 градусов, при прояснениях — до −13. Дневная температура — от −3 до +4 градусов.
По предварительному прогнозу, третья декада декабря будет холодной и снежной.
— Ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха ночью будет составлять — 4…-9 градусов, в отдельные ночи может понижаться до −14…-19. Днем прогнозируется −1…-6 градусов.