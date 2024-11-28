Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 28 и 29 ноября — что ждать белорусам

На Землю 28 и 29 ноября обрушатся мощные магнитные бури. Об очередной магнитной буре из-за солнечной активности предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, сообщает РИА Новости.
Астрофизики предупредили белорусов и других жителей Земли, что ближайшая магнитная буря случится уже вечером в четверг, 28 ноября.
— Начало двухдневного шторма прогнозируется к 21.00 часам четверга (по минскому времени. — Ред.), — прокомментировали ученые.
При этом уточняется, что в первые несколько часов магнитный удар будет относительно небольшой мощности, его уровень оценивается в силу примерно G1. На уровне подобной интенсивности магнитная буря будет сохранятся до 06.00 часов пятницы, 29 ноября, а после геомагнитное возмущение начнет нарастать. Затем сила космического шторма поднимется до мощности G2, успокоится после обеда. А к вечеру пятницы Землю ждет новая магнитная буря.
— С 9.00 до 15.00 часов пятницы магнитосфера полностью успокоится. Однако к 18.00 часам Землю настигнет еще один магнитный всплеск — снова уровня G1, — добавили в институте.
Предварительно, после этих двух мощных магнитных вспышек, землянам обещают спокойную космическую погоду до 25 декабря. Слабые возмущения вероятны только 6 и 7 декабря.
Тем временем европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября: «Образуется снежный покров и в районе Минска».