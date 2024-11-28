Мощные магнитные бури обрушатся на Землю 28 и 29 ноября — что ждать белорусам

При этом уточняется, что в первые несколько часов магнитный удар будет относительно небольшой мощности, его уровень оценивается в силу примерно G1. На уровне подобной интенсивности магнитная буря будет сохранятся до 06.00 часов пятницы, 29 ноября, а после геомагнитное возмущение начнет нарастать. Затем сила космического шторма поднимется до мощности G2, успокоится после обеда. А к вечеру пятницы Землю ждет новая магнитная буря.