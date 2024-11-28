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Движение ограничат в трех районах Петербурга с 30 ноября

В Калининском, Курортном и Пушкинском районах закроют или ограничат движение на некоторых улицах.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Петербурга с 30 ноября закроют или ограничат автомобильное движение. Конечно, не по всему району сразу, а на некоторых участках дорог. Самое долгое из них будет в Калининском районе. Там из-за реконструкции водопровода ограничат движение на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта почти на три месяца — до 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

— В Курортном районе по 11 декабря из-за реконструкции канализационной сети закрывается движение по Полевой улице на участке от Зарубинского проезда до Зарубинского переулка, — добавили в пресс-службе.

А в Пушкинском районе до 16 декабря из-за строительства инженерных сетей ограничат движение транспорта по улице Ленина от Автозаводской улицы до 3-го Бадаевского проезда.