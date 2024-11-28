Движение ограничат в трех районах Петербурга с 30 ноября

В трех районах Петербурга с 30 ноября закроют или ограничат автомобильное движение. Конечно, не по всему району сразу, а на некоторых участках дорог. Самое долгое из них будет в Калининском районе. Там из-за реконструкции водопровода ограничат движение на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта почти на три месяца — до 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.