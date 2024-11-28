Из-за плотного тумана в Башкирии закрыли движение по участку Р-240

Сегодня, 28 ноября, в Башкирии закрыли участок автомобильной дороги. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
На участке трассы Р-240 Уфа-Оренбург с 147 (деревня Новая Васильевка, Стерлитамакский район) по 169 (Салават) километр было перекрыто движение для всех видов транспорта. Причиной таких мер послужил образовавшийся туман, который серьезно ограничил видимость.
Сотрудники чрезвычайной службы призвали граждан соблюдать внимательность и при возникновении экстренной ситуации звонить по номеру 112.
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