Олбани
+3°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два порыва привели к отключению холодной воды на нескольких улицах Ростова

На ряде улиц Ростова до вечера ограничили подачу холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

На нескольких улицах Ростова-на-Дону до 18 часов 28 ноября ограничили подачу холодной воды. Причина — порывы коммуникаций. Об этом со ссылкой на АО «Ростовводоканал» сообщают в департаменте ЖКХ и энергетики.

Порывы водопроводных сетей произошли в районе Социалистической и Горбачева. На местах уже работают специалисты.

Проблемы с холодной водой должны были коснуться домов в границах Ворошиловского и Газетного, а также в границах Батуринской, Портовой, Интернациональной.

Напомним, вчера в двух СНТ Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение.