Два порыва привели к отключению холодной воды на нескольких улицах Ростова

На нескольких улицах Ростова-на-Дону до 18 часов 28 ноября ограничили подачу холодной воды. Причина — порывы коммуникаций. Об этом со ссылкой на АО «Ростовводоканал» сообщают в департаменте ЖКХ и энергетики.