Два порыва привели к отключению холодной воды на нескольких улицах Ростова

На нескольких улицах Ростова-на-Дону до 18 часов 28 ноября ограничили подачу холодной воды. Причина — порывы коммуникаций. Об этом со ссылкой на АО «Ростовводоканал» сообщают в департаменте ЖКХ и энергетики.
Порывы водопроводных сетей произошли в районе Социалистической и Горбачева. На местах уже работают специалисты.
Проблемы с холодной водой должны были коснуться домов в границах Ворошиловского и Газетного, а также в границах Батуринской, Портовой, Интернациональной.
Напомним, вчера в двух СНТ Ростова-на-Дону восстановили электроснабжение.