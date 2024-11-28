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В Башкирии на участке Р-240 приостановили движение из-за тумана

В Башкирии на участке Р-240 приостановили движение из-за тумана.

Сейчас в Олбани: +3° 0 м/с 87% 750 мм рт. ст. +2°
Источник: telegram-канал госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Сегодня в Башкирии ввели перерыв движения для всех типов транспортных средств, сообщает госкомитет республики по ЧС. По информации ведомства, ограничения ввели на участке автодороги общего пользования федерального значения Р-240 Уфа — Оренбург с 147 км (д. Новая Васильевка) по 169 км (г. Салават). Это связано с ограниченной видимостью из-за тумана.

Перерыв движения снимут ориентировочно сегодня в 17.00. Однако время окончания перерыва движения может быть изменено, если неблагоприятные условия будут продолжаться. Объезд данного участка осуществляется через Салават.