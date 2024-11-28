Марина Лизоркина отреагировала на возрождение группы SEREBRO

Участница первого состава SEREBRO Марина Лизоркина прокомментировала перезапуск поп-группы в обновленном составе. По мнению артистки, грядущий проект Максима Фадеева может стать успешным.
Марина Лизоркина поддержала возрождение культовой поп-группы, пишет StarHit.
Я думаю, что Максим [Фадеев — прим. ред.] — один из самых выдающихся продюсеров нашей страны. И если он взялся за возрождение группы, то этот перезапуск, вполне вероятно, может стать успешным.
Марина Лизоркина.
экс-солистка SEREBRO.
Вместе с Ольгой Серябкиной и Еленой Темниковой Марина представляла Россию на «Евровидении» в 2007 году. Тогда они заняли третье место. В 2009 году Лизоркина покинула коллектив. Сейчас артистка занимается изобразительным искусством.
Ранее Максим Фадеев анонсировал, что новый трек SEREBRO выйдет 29 ноября. Напоминаем, что в 2019 году Фадеев закрыл проект, а весной 2024-го объявил о перезапуске группы в новом формате.