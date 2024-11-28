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Два эскалатора из трех запустили в работу на станции метро «Горьковская»

Специалисты завершили плановое обследование оборудования.

Источник: телеграм-канал «МетроНН»

На станции метро «Горьковская» в Нижнем Новгороде завершается плановая проверка эскалаторов. Об этом сообщает телеграм-канал «МетроНН».

Два эскалатора из трех имеющихся на станции прошли полное обследование и вернулись к работе, а третий планируется подключить до конца текущей недели.

Стоит отметить, что специалисты проводили техническое обслуживание эскалаторов по очереди, чтобы не нарушать ритм движения пассажиров. При этом иногда на платформе все-таки фиксировалось незначительное скопление людей, как правило, в часы пик.

Ранее мы писали, что ждать открытия новых станций метро в столице Приволжья стоит не ранее 2026 года.

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